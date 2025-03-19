Упал и ударился головой: Россиянин пришёл на разборки в гимназию к сыну и внезапно умер
URA.ru: В гимназии Каменска-Уральского внезапно скончался отец одного из учеников
В гимназии Каменска-Уральского Свердловской области внезапно скончался отец одного из учеников. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.
По предварительной информации, мужчина пришёл на разговор с учителем, так как считал, что его ребёнка обижают, а педагог не принимает никаких мер. Во время беседы отцу внезапно стало плохо, он упал и ударился головой. Журналисты направили запрос в свердловский СУ СК для получения комментариев.
Ранее сообщалось, что в Перми доцент медицинского университета имени академика Вагнера скончался прямо на работе. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако фельдшеры смогли лишь констатировать смерть мужчины.
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