Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 09:47

Упал и ударился головой: Россиянин пришёл на разборки в гимназию к сыну и внезапно умер

URA.ru: В гимназии Каменска-Уральского внезапно скончался отец одного из учеников

В гимназии Каменска-Уральского Свердловской области внезапно скончался отец одного из учеников. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, мужчина пришёл на разговор с учителем, так как считал, что его ребёнка обижают, а педагог не принимает никаких мер. Во время беседы отцу внезапно стало плохо, он упал и ударился головой. Журналисты направили запрос в свердловский СУ СК для получения комментариев.

Ранее сообщалось, что в Перми доцент медицинского университета имени академика Вагнера скончался прямо на работе. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, однако фельдшеры смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Избитого до смерти студента нашли на улице в Петербурге
Избитого до смерти студента нашли на улице в Петербурге
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar