Упал и ударился головой: Россиянин пришёл на разборки в гимназию к сыну и внезапно умер

В гимназии Каменска-Уральского Свердловской области внезапно скончался отец одного из учеников. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

По предварительной информации, мужчина пришёл на разговор с учителем, так как считал, что его ребёнка обижают, а педагог не принимает никаких мер. Во время беседы отцу внезапно стало плохо, он упал и ударился головой. Журналисты направили запрос в свердловский СУ СК для получения комментариев.