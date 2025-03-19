Пермячка устроила себе изысканный ужин прямо в супермаркете и попала на видео

Суд приговорил жительницу Перми к 250 часам обязательных работ за кражу в супермаркете «Лента». Женщина пришла в магазин, съела салат и сладости, выпила три банки вина, а затем украла колготки и носки. Видео с места происшествия появилось в распоряжении журналистов.

Жительница Перми помогает «Ленте» избавиться от «ненужных» продуктов. Видео © 360.ru

На записи видно, как женщина ходит по торговому залу и пробует продукты с полок, не оплачивая их. Всё это время она находилась под наблюдением камер. Материалы попали в полицию.

Представитель «Ленты» Михаил Шадрин прокомментировал ситуацию, пояснив, что супермаркет не может остановить человека, который решил поесть в зале — у него могут быть медицинские показания или чувство сильного голода. Однако в этом случае голодающая дама не стала оплачивать на кассе товар.

Ущерб составил более восьми тысяч рублей. Старший помощник прокурора Индустриального района Перми Андрей Неволин уточнил, что женщина съела пять шоколадных яиц, салат с курицей и грибами, хлеб, а также выпила три банки игристого вина. После этого она зашла в примерочную, надела колготки и две пары носков.

«При выходе из магазина, минуя кассовую зону, данный товар она не оплатила, и в последующем её задержали сотрудники охраны», — заключил Неволин в беседе с 360.ru.