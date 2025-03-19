Трёхлетнего мальчика отсадили от родителей в самолёте на рейсе до Вьетнама

Семья из Санкт-Петербурга решила полететь во Вьетнам вместе со своим трёхлетним сыном. Путешествие продвигалось без происшествий: им продали билеты в аэропорту Пулково и родители вместе с ребёнком летели до пересадки в Китае рядом. Трудности начались со вторым рейсом от «Сычуаньских авиалиний», когда ребёнка посадили далеко от родителей, передаёт телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Сотрудники китайского аэропорта отказались помочь семье, посоветовав обратиться к пассажирам самолёта с просьбой поменяться местами. Благо, нашлись неравнодушные люди и мальчик летел рядом с одним из родителей. Аналогичная ситуация, по словам матери, произошла в этом же аэропорту и с другой семьёй. Девочка, которой было около 8-9 лет, сидела вдали от мамы и папы.

Полёт от Китая до Вьетнама в среднем длится около трёх часов. При этом, по новому закону Минтранса, авиакомпании обязаны сажать детей до 12 лет рядом с родителем без доплаты.