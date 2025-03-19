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19 марта, 12:54

В Ленобласти задержали сотрудника салона связи, слившего личные данные SHAMAN

В Ленобласти полицейские задержали сотрудника салона связи за продажу конфиденциальных данных певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, 20-летний парень получил заказ на данные артиста, выудил их из базы и продал. Вскоре операция вскрылась, вероятно, из-за автоматического оповещения спецслужб. Парня задержали и завели дело о «Незаконном использовании информации, содержащей персональные данные». Отягощает ситуацию тот факт, что он использовал своё служебное положение.

Актриса Ольга Кабо пожаловалась на слив данных после вопроса о преследовании сталкера
Актриса Ольга Кабо пожаловалась на слив данных после вопроса о преследовании сталкера

Ранее Shaman выпустил песню о «самом трудном периоде в жизни». Композиция называется «Бывшие».

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Life.ru

Николай Рюмин
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