В Ленобласти задержали сотрудника салона связи, слившего личные данные SHAMAN

В Ленобласти полицейские задержали сотрудника салона связи за продажу конфиденциальных данных певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, 20-летний парень получил заказ на данные артиста, выудил их из базы и продал. Вскоре операция вскрылась, вероятно, из-за автоматического оповещения спецслужб. Парня задержали и завели дело о «Незаконном использовании информации, содержащей персональные данные». Отягощает ситуацию тот факт, что он использовал своё служебное положение.