«Это неприемлемо»: Минобороны ФРГ отвергло требования РФ о прекращении огня на Украине
Писториус назвал требования РФ, касающиеся прекращения огня, неприемлемыми
Борис Писториус. Обложка © ТАСС / photothek.de / picture alliance / Florian Gaertner
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал требования России по Украине, касающиеся временного прекращения огня, неприемлемыми. С таким заявлением он выступил в эфире немецкого телеканала ZDF.
«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы ещё не достигли этого», — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Писториус считает, что условия Москвы по прекращению огня в первую очередь направлены на ослабление Украины, чтобы российская сторона якобы могла продолжать вооружаться и формировать новые военные подразделения на границе с Незалежной или на новых территориях.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом выставил условие для подписания соглашения о прекращении огня на Украине — остановить поставки оружия Киеву. Также инсайдеры называют остановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона планом-минимумом Москвы.