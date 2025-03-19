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Регион
19 марта, 11:18
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«Это неприемлемо»: Минобороны ФРГ отвергло требования РФ о прекращении огня на Украине

Писториус назвал требования РФ, касающиеся прекращения огня, неприемлемыми

Борис Писториус. Обложка © ТАСС / photothek.de / picture alliance / Florian Gaertner

Борис Писториус. Обложка © ТАСС / photothek.de / picture alliance / Florian Gaertner

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал требования России по Украине, касающиеся временного прекращения огня, неприемлемыми. С таким заявлением он выступил в эфире немецкого телеканала ZDF.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы ещё не достигли этого», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Писториус считает, что условия Москвы по прекращению огня в первую очередь направлены на ослабление Украины, чтобы российская сторона якобы могла продолжать вооружаться и формировать новые военные подразделения на границе с Незалежной или на новых территориях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом выставил условие для подписания соглашения о прекращении огня на Украине — остановить поставки оружия Киеву. Также инсайдеры называют остановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона планом-минимумом Москвы.

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Наталья Демьянова
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