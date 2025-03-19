Google обратился в Верховный суд РФ с просьбой пересмотреть решения по российской «дочке»

В Верховный суд России поступило заявление от американской компании Google International LLC с просьбой пересмотреть судебные акты трёх нижестоящих инстанций. Эти акты признали незаконным перечисление в адрес компании дочерним ООО «Гугл» в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей в виде дивидендов, а также выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму.

Из данных картотеки арбитражных дел, которые передаёт РИА «Новости», следует, что кассационная жалоба иностранной компании поступила в Верховный суд РФ 14 марта. Судьи, в соответствии с законодательством, имеют право рассматривать её в течение двух месяцев, прежде чем она будет распределена и заслушана.

Примечательно, что ранее суды признали незаконными отчисления российским подразделениям Google International почти 9,5 миллиарда рублей в виде дивидендов, а также выплаты около 500 миллионов рублей налогов. Все сделки были признаны недействительными, после чего с организации было взыскано 10 миллиардов рублей в конкурсную массу по просьбе конкурсного управляющего «Гугла» Валерия Таляровского.

Тогда Таляровский в подтверждение своих слов уточнил, что Google International, единственный участник «Гугла», в декабре 2020 года распределил до 10 миллиардов рублей прибыли «дочки» за 2015-2017 годы. В декабре 2021 года было выплачено около 128,7 миллиона долларов (примерно 9,5 миллиарда рублей на тот момент) в виде дивидендов. Кроме того, «Гугл» уплатил 500 миллионов рублей в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов иностранным организациям.

В свою очередь, представители Google International заявили, что на момент выплаты дивидендов на счетах компании было 19 миллиардов рублей, а после выплат осталось еще 14 миллиардов. Кроме того, в тот период «Гугл» приносил значительный доход, который к четвертому кварталу 2021 года составил 47,5 миллиарда рублей. Таким образом, невозможно говорить ни о неплатежеспособности «Гугла», ни о противоправности действий его участника.