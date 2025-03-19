Медведев призвал США «разжевать» Киеву суть договорённостей с Россией

Миссия США как посредника между РФ и Украиной заключается в разъяснении Киеву сути договорённостей с Москвой, в том числе о прекращении огня. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности (Совбеза) РФ Дмитрий Медведев.

«В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим», — подчеркнул он в беседе с журналистами.