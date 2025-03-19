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19 марта, 11:37

Медведев призвал США «разжевать» Киеву суть договорённостей с Россией

Медведев: США, как посредники, должны разъяснить Киеву суть договорённостей с РФ

Миссия США как посредника между РФ и Украиной заключается в разъяснении Киеву сути договорённостей с Москвой, в том числе о прекращении огня. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности (Совбеза) РФ Дмитрий Медведев.

«В этом посредническая миссия США, именно об этом был разговор, пусть занимаются этим», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

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А ранее Дмитрий Медведев заявил, что киевскому режиму нельзя доверять в вопросе договорённостей по прекращению огня. Самое главное, по словам политика, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести.

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Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Дарья Нарыкова
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