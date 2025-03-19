Младший брат Фадеева признан банкротом

Уроженец Кургана, композитор и аранжировщик Артём Фадеев, младший брат звёздного продюсера Максима Фадеева, был признан банкротом. Его кредиторская задолженность превысила 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщил источник из шоу-бизнеса, а информация подтверждается данными из судебного реестра.

«Артёма Фадеева признали банкротом. Идёт процедура реализации имущества», — рассказал собеседник URA.ru.

В начале 2000-х годов Фадеев работал с музыкальным проектом «Монокини». Позже он начал писать музыку для мюзиклов и анимационных фильмов. Несколько лет он занимал должность генерального директора компании «Мальфа», принадлежащей его более известному брату.