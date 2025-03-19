Младший брат Фадеева признан банкротом
URA.ru: Младший брат композитора и продюсера Фадеева Артём стал банкротом
Артём Фадеев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Artem Fadeev(Arfa)
Уроженец Кургана, композитор и аранжировщик Артём Фадеев, младший брат звёздного продюсера Максима Фадеева, был признан банкротом. Его кредиторская задолженность превысила 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщил источник из шоу-бизнеса, а информация подтверждается данными из судебного реестра.
«Артёма Фадеева признали банкротом. Идёт процедура реализации имущества», — рассказал собеседник URA.ru.
В начале 2000-х годов Фадеев работал с музыкальным проектом «Монокини». Позже он начал писать музыку для мюзиклов и анимационных фильмов. Несколько лет он занимал должность генерального директора компании «Мальфа», принадлежащей его более известному брату.
Ранее Life.ru рассказывал, как знаменитый старший брат Артёма Максим Фадеев лишился почти 65 миллионов рублей из-за столичного ресторана «У дяди Макса» в 2024 году. Убытки заведения за прошлый год возросли почти шестнадцатикратно.