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19 марта, 16:48

Младший брат Фадеева признан банкротом

URA.ru: Младший брат композитора и продюсера Фадеева Артём стал банкротом

Артём Фадеев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Artem Fadeev(Arfa)

Артём Фадеев. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Artem Fadeev(Arfa)

Уроженец Кургана, композитор и аранжировщик Артём Фадеев, младший брат звёздного продюсера Максима Фадеева, был признан банкротом. Его кредиторская задолженность превысила 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщил источник из шоу-бизнеса, а информация подтверждается данными из судебного реестра.

«Артёма Фадеева признали банкротом. Идёт процедура реализации имущества», — рассказал собеседник URA.ru.

В начале 2000-х годов Фадеев работал с музыкальным проектом «Монокини». Позже он начал писать музыку для мюзиклов и анимационных фильмов. Несколько лет он занимал должность генерального директора компании «Мальфа», принадлежащей его более известному брату.

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Ранее Life.ru рассказывал, как знаменитый старший брат Артёма Максим Фадеев лишился почти 65 миллионов рублей из-за столичного ресторана «У дяди Макса» в 2024 году. Убытки заведения за прошлый год возросли почти шестнадцатикратно.

Юрий Лысенко
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