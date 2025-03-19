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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 марта, 12:03

Путин рассказал о дерзких и стремительных операциях Армии России

Российские войска в последнее время выполнили несколько стремительных и дерзких операций. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций», — сказал Путин.

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Помимо того, Путин подчеркнул, что российские военные в ходе специальной военной операции завершают разгром противника в Курской области. Лидер также отметил, что все иностранные военные на территории РФ должны считаться террористами и преследоваться законом.

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Life.ru

Николай Рюмин
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