Путин рассказал о дерзких и стремительных операциях Армии России
Российские войска в последнее время выполнили несколько стремительных и дерзких операций. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
«Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций», — сказал Путин.
Помимо того, Путин подчеркнул, что российские военные в ходе специальной военной операции завершают разгром противника в Курской области. Лидер также отметил, что все иностранные военные на территории РФ должны считаться террористами и преследоваться законом.
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