Путин рассказал о дерзких и стремительных операциях Армии России

Российские войска в последнее время выполнили несколько стремительных и дерзких операций. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций», — сказал Путин.