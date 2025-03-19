«Как бросить на поле боя»: Генпрокурор РФ предостерёг от увольнения раненых бойцов

Генпрокурор России Игорь Краснов предостерёг от увольнения со службы бойцов, которые оказались ранены в зоне СВО и ещё не вылечились до конца. С таким обращением он выступил на расширенной коллегии ГП с участием президента РФ Владимира Путина.

Краснов объяснил, что увольнение раненого бойца со службы до завершения лечения и протезирования эквивалентно тому, чтобы бросить его на поле боя. По его словам, в 2024 году под контролем оставалось обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации. Системная работа в этой сфере позволила обеспечить жизненно необходимыми устройствами более 130 тысяч инвалидов. Краснов призвал жёстко пресекать злоупотребления со стороны поставщиков, связанные с предоставлением некачественных изделий или недостаточным их количеством.