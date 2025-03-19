«Как бросить на поле боя»: Генпрокурор РФ предостерёг от увольнения раненых бойцов
Краснов предостерёг от увольнения раненых бойцов со службы до конца лечения
Генпрокурор России Игорь Краснов предостерёг от увольнения со службы бойцов, которые оказались ранены в зоне СВО и ещё не вылечились до конца. С таким обращением он выступил на расширенной коллегии ГП с участием президента РФ Владимира Путина.
«Продолжайте контролировать обеспеченность участников СВО лекарственными препаратами, медицинской помощью, реабилитацией», — призвал он прокуроров.
Краснов объяснил, что увольнение раненого бойца со службы до завершения лечения и протезирования эквивалентно тому, чтобы бросить его на поле боя. По его словам, в 2024 году под контролем оставалось обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации. Системная работа в этой сфере позволила обеспечить жизненно необходимыми устройствами более 130 тысяч инвалидов. Краснов призвал жёстко пресекать злоупотребления со стороны поставщиков, связанные с предоставлением некачественных изделий или недостаточным их количеством.
А ранее Life.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Дагестана по строительству центра для раненых бойцов СВО. Учреждение рассчитано на 200–300 койко-мест. Здание построят рядом с возводящимся госпиталем Каспийской флотилии.
Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev