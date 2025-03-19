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19 марта, 12:36

В России появится новый день воинской славы

Госдума приняла закон об установлении 9 августа днём воинской славы

Государственная дума приняла закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России. Законодательная инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, признание 9 августа днём воинской славы подчеркнёт «военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

Напомним, что Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне — 1127 дней.

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Ранее Life.ru сообщал, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выступил с предложением о присвоении городу Судже Курской области особого звания. Он отметил населённый пункт как символ сопротивления оккупации.

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Shutterstock / FOTODOM / Abs0lute

Мария Любицкая
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