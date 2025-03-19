В России появится новый день воинской славы

Государственная дума приняла закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России. Законодательная инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, признание 9 августа днём воинской славы подчеркнёт «военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда».

Напомним, что Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне — 1127 дней.