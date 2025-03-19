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19 марта, 13:03

Путин поздравил партию «Новые люди» с 5-летним юбилеем

Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда партии «Новые люди»

Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием политическую партию «Новые люди». Он заявил, что её представители трудятся в законодательных органах власти всех уровней, а в основе их работы заложены традиционные ценности, любовь к Родине и бережное отношение к культуре страны. Письмо главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«За прошедшее время ваша партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей – энергичных, творческих, неравнодушных людей с ответственной гражданской, жизненной позицией», — отметил Путин.

Также президент России сегодня поздравил с 75-летним юбилеем народную артистку, певицу Надежду Бабкину. Он подчеркнул её уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. Путин отметил востребованную общественную работу артистки.

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Life.ru

Полина Никифорова
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