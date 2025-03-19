Путин поздравил партию «Новые люди» с 5-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием политическую партию «Новые люди». Он заявил, что её представители трудятся в законодательных органах власти всех уровней, а в основе их работы заложены традиционные ценности, любовь к Родине и бережное отношение к культуре страны. Письмо главы государства опубликовано на сайте Кремля.