Путин поздравил партию «Новые люди» с 5-летним юбилеем
Путин поприветствовал делегатов и гостей съезда партии «Новые люди»
Президент России Владимир Путин поздравил с пятилетием политическую партию «Новые люди». Он заявил, что её представители трудятся в законодательных органах власти всех уровней, а в основе их работы заложены традиционные ценности, любовь к Родине и бережное отношение к культуре страны. Письмо главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«За прошедшее время ваша партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей – энергичных, творческих, неравнодушных людей с ответственной гражданской, жизненной позицией», — отметил Путин.
Также президент России сегодня поздравил с 75-летним юбилеем народную артистку, певицу Надежду Бабкину. Он подчеркнул её уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. Путин отметил востребованную общественную работу артистки.
Life.ru