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19 марта, 12:04

Замерзайка: В России ограничат использование названий «тосол» и «антифриз»

Минэнерго запретит называть «антифризом» жидкости, замерзающие до -35 градусов

Министерство энергетики РФ предложило запретить использование в названиях или обозначениях охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, таких терминов, как «тосол», tosol, «антифриз», antifreeze, а также других аналогичных указаний, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно возможности использования этих жидкостей в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники. Соответствующий проект поправок в технический регламент «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту проекта, жидкости не считаются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации превышает минус 35 градусов по Цельсию. В Минэнерго считают, что необходимо запретить производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с такими параметрами. Кроме того, ведомство предлагает обязать производителей указывать температуру начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки, чтобы эта информация была легко доступна для потребителей.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, такие меры направлены на защиту потребителей от обмана или введения в заблуждение относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей.

«Документ подготовлен по итогам анализа практики применения технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Он призван оптимизировать ряд актуальных вопросов», — узнала в пресс-службе ведомства газета «Известия».

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В ближайшее несколько месяцев большинству россиян не грозят температуры ниже 35 градусов. Зато о «переобувке» авто уже пора задуматься. Ранее синоптики рассказали, когда погода позволит уверенно переходить на летнюю резину.

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Shutterstock / FOTODOM / Marian Weyo

Юрий Лысенко
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