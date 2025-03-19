В РФ наблюдается массовый отказ от китайского телеком-оборудования

Российские телекоммуникационные компании с 2025 года активно заменяют китайское DWDM-оборудование, используемое для приёма и передачи интернет-трафика по высокоскоростным оптическим сетям, на более эффективные отечественные аналоги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и производителей.

Собеседник издания в одной из компаний утверждает, что настоящей причиной такой активности стало резкое повышение цен вендорами из КНР, которое увеличилось в десять раз из-за санкционных и других рисков, включая проблемы с расчётами.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что речь идёт о формальном импортозамещении, поскольку российское оборудование на 80 процентов состоит из китайских компонентов. По его словам, отечественным можно назвать только программное обеспечение, что означает, что фактически происходит не замещение, а обновление устаревшего оборудования. Он также подчеркивает, что для гражданского применения выпускается крайне мало по-настоящему российской телекомпродукции.

В то же время российские производители оптоволокна сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских компаний. Глава саранских «Оптиковолоконных систем» (ОВС), единственного российского производителя оптоволокна для телекоммуникационных кабелей, Андрей Николаев сообщил, что доля компании на рынке снизилась с 30 процентов в 2021 году до 25 процентов в 2024-м. Он объясняет эту динамику демпингом китайских компаний, которые заняли место американских производителей.