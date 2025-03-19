Скандально известный экс-депутат Рады появился в эфире в дырявых трусах

В Сети распространяется видео, на котором экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* появился в прямом эфире в дырявых трусах. При этом лицо ведущего Александра Шелеста**, который в тот момент приветствовал зрителей, не выражает никаких эмоций. Пользователи заподозрили, что данный отрывок был изменён при помощи дипфейка.

Момент на трансляции Александра Шелеста с экс-нардепом Игорем Мосийчуком. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Некоторое время сохранённый эфир на YouTube-канале Шелеста** находился в открытом доступе, однако часть с приветствием зрителей отсутствовала. Немногим позднее появилась иная версия видеоролика, где бывший депутат Рады в начале эфира спокойно сидит перед камерой.

После публикации скандальных кадров сам Мосийчук* заявил, что видео является фейком и обвинил офис Владимира Зеленского в его создании. Он выразил недовольство по поводу распространения этой записи и призвал к расследованию обстоятельств её появления.

«Трусы Мосийчука* угроза национальной безопасности! Сейчас этим занимается ОП, но я предлагаю не останавливаться и подключить СНБО, СБУ, ГБР и Нацпол! Других же дел нет и самое время нарисованные трусы Мосийчука* обсуждать!» — заявил экс-парламентарий.

Неполадки во время трансляций на Украине возникают далеко не первый раз. Ранее Life.ru сообщал, как Reuters неожиданно запустили прямой эфир с площади Независимости в Киеве. Это случилось после заявления представителя Белого дома о приостановке военной помощи Украине.