«Симфония жизни»: В Национальном центре «Россия» отпраздновали Русскую весну

В концертном зале Национального центра «Россия» состоялся музыкальный спектакль «Симфония жизни», который приурочен к празднованию Русской весны и воссоединению Крыма с Россией. Гости мероприятия насладились сочетанием саксофона и органа в исполнении известных музыкантов – саксофонистки Вероники Кожухаровой и органистки Хироко Иноуэ.

«Для меня, человека, который родился в Крыму и всегда ощущавшего себя русской, сегодня особенно важный день. В этот знаменательный день я смогу музыкой передать всю свою любовь, чувства, связь с семьёй, Крымом и Россией», – объяснила Кожухарова.

Вероника Кожухарова. Фото © russia.ru

Концертная программа была дополнена мультимедийными визуальными решениями. Световые и видеоэффекты помогли создать яркие и динамичные цифровые образы для каждой музыкальной композиции. Органистка Хироко Иноуэ выразила радость от участия в таком событии, как Русская весна, отметив, что это действительно значимо для неё.

Кроме того, с помощью видеоконтента зрителям концерта был представлен визуальный ряд, дополняющий музыкальное исполнение. В спектакле «Симфония жизни» также поучаствовали воспитанники из балета Аллы Духовой «Тодес».