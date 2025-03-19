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19 марта, 13:15

«Симфония жизни»: В Национальном центре «Россия» отпраздновали Русскую весну

В Национальном центре «Россия» состоялся концерт в честь Русской весны

Вероника Кожухарова. Обложка © russia.ru

Вероника Кожухарова. Обложка © russia.ru

В концертном зале Национального центра «Россия» состоялся музыкальный спектакль «Симфония жизни», который приурочен к празднованию Русской весны и воссоединению Крыма с Россией. Гости мероприятия насладились сочетанием саксофона и органа в исполнении известных музыкантов – саксофонистки Вероники Кожухаровой и органистки Хироко Иноуэ.

«Для меня, человека, который родился в Крыму и всегда ощущавшего себя русской, сегодня особенно важный день. В этот знаменательный день я смогу музыкой передать всю свою любовь, чувства, связь с семьёй, Крымом и Россией», – объяснила Кожухарова.

Вероника Кожухарова. Фото © russia.ru

Вероника Кожухарова. Фото © russia.ru

Концертная программа была дополнена мультимедийными визуальными решениями. Световые и видеоэффекты помогли создать яркие и динамичные цифровые образы для каждой музыкальной композиции. Органистка Хироко Иноуэ выразила радость от участия в таком событии, как Русская весна, отметив, что это действительно значимо для неё.

Кроме того, с помощью видеоконтента зрителям концерта был представлен визуальный ряд, дополняющий музыкальное исполнение. В спектакле «Симфония жизни» также поучаствовали воспитанники из балета Аллы Духовой «Тодес».

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17 марта 2014 года Верховный совет Республики Крым принял постановление о провозглашении Крыма независимым и суверенным государством, а также об особом статусе города Севастополя. На следующий день, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Это решение было поддержано подавляющим большинством жителей полуострова на референдуме, где почти 97% проголосовали за воссоединение с РФ. С тех пор 18 марта ежегодно отмечается День воссоединения Крыма с РФ. Этот праздник символизирует восстановление исторической справедливости и единство российского народа. В прошлом году страна с размахом отметила 10-летие Крымской весны, подчеркнув значимость этого события для России и её граждан.

Дарья Нарыкова
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