Кириенко: «Новые люди» вовлекли в политику людей, никогда ей не занимавшихся

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на съезде партии «Новые люди» в Москве Сергей Кириенко. Он отметил, что за пять лет существования партия стала политическим лифтом, привлекая людей, ранее не интересовавшихся политикой.

Первый заместитель Администрации президента Сергей Кириенко зачитал приветственное послание от Путина. Видео © Life.ru

«Вы действительно стали открытой дверью для многих, кто раньше считал политику не своей сферой», — заявил он.

Вместе с этим Кириенко отметил, что партии важно на выборах в Госдуму в 2026-м оставаться современными, новыми и находящими нестандартные решения.