«Значительное усиление»: Инвестор оценил курс рубля к доллару и дал прогноз
Инвестор Сидоров: Курс 81 рубль за доллар говорит о большом усилении валюты РФ
Курс в 75-77 рублей за доллар может стать уровнем поддержки для российской валюты. Такое мнение высказал частный инвестор Фёдор Сидоров. Он отметил, что укрепление рубля ниже отметки 81 за доллар говорит о его существенном усилении по отношению к мировым валютам.
«Я считаю, что 75–77 рублей за доллар может выступать в качестве уровня поддержки для рубля. Однако стоит учитывать, что валютные рынки подвержены влиянию множества факторов, включая цены на нефть, геополитическую обстановку и внутреннюю экономическую политику», — пояснил Сидоров в беседе с радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, предсказать точные уровни поддержки и сопротивления сложно, однако позитивные геополитические факторы должны повлиять на укрепление рубля.
Напомним, ранее внебиржевой курс доллара впервые с июня 2024 года опустился ниже 81 рубля. Финансовые эксперты связывают это с тем, что международные инвесторы начинают приобретать российские ценные бумаги. Они считают, что облигации РФ защищены от санкций и надеются, что хорошие отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом приведёт к увеличению капитальных вложений в российскую экономику
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