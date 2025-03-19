«Значительное усиление»: Инвестор оценил курс рубля к доллару и дал прогноз

Курс в 75-77 рублей за доллар может стать уровнем поддержки для российской валюты. Такое мнение высказал частный инвестор Фёдор Сидоров. Он отметил, что укрепление рубля ниже отметки 81 за доллар говорит о его существенном усилении по отношению к мировым валютам.

«Я считаю, что 75–77 рублей за доллар может выступать в качестве уровня поддержки для рубля. Однако стоит учитывать, что валютные рынки подвержены влиянию множества факторов, включая цены на нефть, геополитическую обстановку и внутреннюю экономическую политику», — пояснил Сидоров в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, предсказать точные уровни поддержки и сопротивления сложно, однако позитивные геополитические факторы должны повлиять на укрепление рубля.