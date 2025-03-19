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Регион
19 марта, 13:47

На Украине мужчина выстрелил в военкома при попытке силовой мобилизации

В Полтавской области задержали мужчину, выстрелившего в сотрудника военкомата

В Кременчуге на Украине мужчина оказал сопротивление при попытке силовой мобилизации. Гражданин 1977 года рождения выстрелил в сотрудника военкомата из травматического пистолета. Об этом сообщили в главном управлении полиции региона.

«19 марта около 07:00 во время патрулирования города Кременчуг наряд патрульной полиции и военнослужащие ТЦК увидели подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина произвёл выстрел в сторону военного, нанеся ранение ноги», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Стрелявшего уже задержали, травматическое оружие было изъято.

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Ранее на охоту против харьковских военкомов вышла «‎команда мстителей». Местные жители начали бороться с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), которые незаконно отправляют мужчин разного возраста и состояния здоровья на фронт. Люди объединяются в группы для мести, поджигают автомобили военкомов и всячески оказывают сопротивление.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Алена Пенчугина
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