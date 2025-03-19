«Будет воспринято в штыки»: В Совфеде предсказали реакцию Киева на прекращение мобилизации
Карасин: Киев будет против требования РФ прекратить принудительную мобилизацию
В Совфеде предсказали реакцию Украины на прекращение принудительной мобилизации. Глава комитета по международным делам Григорий Карасин считает, что Киев воспримет требование России в штыки.
«Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — поделился сенатор в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению политика, ближайшие дни в Евросоюзе будут посвящены теме мобилизации. Он добавил, что на сегодняшний момент «мяч на их стороне». Надежды на конструктивный ответ минимальны, заключает Карасин.
Напомним, что ранее состоялся разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который продлился 2 часа 28 минут. Во время беседы российский лидер указал на необходимость остановки принудительной мобилизации в Киеве и перевооружения украинской армии. Глава государства также доложил хозяину Белого дома об обмене пленными с Украиной в ходе 30-дневного перемирия.
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