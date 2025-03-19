«Будет воспринято в штыки»: В Совфеде предсказали реакцию Киева на прекращение мобилизации

«Я думаю, что мы встретим понимание у Вашингтона, но также думаю, что это будет в штыки воспринято самим киевским режимом и Европой. Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — поделился сенатор в эфире телеканала «Россия 24».