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Регион
19 марта, 16:35

Социолог объяснил, почему Москва и Петербург лучше всего подходят для жизни пожилых россиян

Социолог Рощин: Пожилым россиянам лучше всего подходят Москва и Петербург

Москва и Петербург лучше всего подходят для жизни пожилых россиян за счёт развитой инфраструктуры, которая увеличивает шансы на долголетие. Об этом рассказал социальный психолог, социолог и политтехнолог Алексей Рощин, комментируя рейтинг регионов по уровню качества жизни для людей старшего возраста.

Рощин отметил, что в современном мире многие ориентируются на примеры долголетия, такие как Дональд Трамп, для которого даже 80 лет не кажется возрастом. Однако он подчеркнул, что в России ситуация отличается от западных стран, где для лучшего качества жизни рекомендуется жить в сельской местности, в своём доме, дыша свежим воздухом. В России же, по его словам, наиболее комфортными для пожилых людей оказываются густонаселённые города, такие как Москва и Санкт-Петербург.

Он объяснил, что в российских условиях важнее оказываются не экологические критерии, а уровень оснащённости городского пространства. В столичных городах есть отопление, горячая вода, развитая инфраструктура, торговые центры и транспорт, что делает жизнь более комфортной, чем в загородных домах, где снабжение может быть хуже. Он также добавил, что столичные города в России превосходят другие по уровню социальных услуг.

«Тут как раз и здравоохранение, и программы долголетия. С другой стороны, я думаю, что имеется в виду востребованность. Город демонстрирует, что он интересуется пожилыми людьми и озабочен тем, чтобы у них было повыше качество жизни. И, конечно, в столичных городах с этим лучше в нашей стране. Пожилые люди могут найти, как себя применить. В более отдалённых городах люди после 55 лет начинают ощущать себя немного на обочине жизни», — резюмировал Рощин в беседе с радио «Комсомольская правда»

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Напомним, на днях исследовательский проект составил рейтинг регионов России по уровню качества жизни для людей старшего возраста. Этот список возглавили Москва и Санкт-Петербург, а последними оказались Ингушетия, Чечня и Забайкальский край.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Юрий Лысенко
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