«В деревне лучше»: В Союзе пенсионеров не оценили рейтинг регионов по уровню жизни для пожилых

Если говорить серьёзно о комфортности проживания пенсионеров, то мне кажется, что здесь надо следовать простой русской поговорке: «Где родился, там и пригодился». Самая комфортная жизнь там, где у человека есть малая родина, где у него есть свой дом, свой участок, где рядом с ним родные и близкие, где есть занятия по душе. Есть возможность при желании найти работу и приносить пользу экономике региона. Мне кажется, именно на этом должны быть основаны критерии реальной оценки.