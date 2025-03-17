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Регион
17 марта, 12:32

«В деревне лучше»: В Союзе пенсионеров не оценили рейтинг регионов по уровню жизни для пожилых

Глава СПР Рязанский: Пенсионерам лучше всего встречать старость в деревне

Лучшими регионами для жизни людей старше 55 лет были названы Москва и Санкт-Петербург. В беседе с Life.ru председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал результаты исследования и объяснил, где лучше всего, по его мнению, жить людям старшего возраста.

Рязанский отметил, что первые места в рейтинге заняли города с высоким уровнем дохода и жизни. Это неудивительно, потому что эти рейтинги составлены на основании указанных факторов. Такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, очень серьёзно зависят от состояния здравоохранения и материального благополучия.

Если говорить серьёзно о комфортности проживания пенсионеров, то мне кажется, что здесь надо следовать простой русской поговорке: «Где родился, там и пригодился». Самая комфортная жизнь там, где у человека есть малая родина, где у него есть свой дом, свой участок, где рядом с ним родные и близкие, где есть занятия по душе. Есть возможность при желании найти работу и приносить пользу экономике региона. Мне кажется, именно на этом должны быть основаны критерии реальной оценки.

Валерий Рязанский

Председатель Союза пенсионеров России

Если говорить серьёзно о комфортности проживания пенсионеров, то мне кажется, что здесь надо следовать простой русской поговорке: «Где родился, там и пригодился». Самая комфортная жизнь там, где у человека есть малая родина, где у него есть свой дом, свой участок, где рядом с ним родные и близкие, где есть занятия по душе. Есть возможность при желании найти работу и приносить пользу экономике региона. Мне кажется, именно на этом должны быть основаны критерии реальной оценки.
Если говорить серьёзно о комфортности проживания пенсионеров, то мне кажется, что здесь надо следовать простой русской поговорке: «Где родился, там и пригодился». Самая комфортная жизнь там, где у человека есть малая родина, где у него есть свой дом, свой участок, где рядом с ним родные и близкие, где есть занятия по душе. Есть возможность при желании найти работу и приносить пользу экономике региона. Мне кажется, именно на этом должны быть основаны критерии реальной оценки.

Эксперт указал на то, что многие жители регионов, далёких от столицы, привыкли жить и трудиться на своей родной земле, поэтому переезд в мегаполис с лучшими условиями и более высоким уровнем жизни не пойдёт им на пользу.

Рязанский считает, что, например, жителю Якутии, который привык ловить рыбу в сибирских реках и без этого не видит свой образ жизни, будет нечего делать в Москве. В целом, по мнению эксперта, лучше всего встречать старость на земле, в деревне.

Не в «человейниках», как мы их называем. Лучше там, где у тебя есть возможность выйти на ту землю, которая сопровождает тебя всю жизнь. Другого счастья я в принципе не понимаю.

Валерий Рязанский

Председатель Союза пенсионеров России

Не в «человейниках», как мы их называем. Лучше там, где у тебя есть возможность выйти на ту землю, которая сопровождает тебя всю жизнь. Другого счастья я в принципе не понимаю.
Не в «человейниках», как мы их называем. Лучше там, где у тебя есть возможность выйти на ту землю, которая сопровождает тебя всю жизнь. Другого счастья я в принципе не понимаю.
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Напомним, что в рамках исследовательского проекта «Если быть точным» специалисты составили рейтинг регионов страны по уровню качества жизни людей старше 55 лет. На первых местах оказались Москва и Санкт-Петербург, а замкнули рейтинг Ингушетия, Чечня и Забайкальский край.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
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