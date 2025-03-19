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Регион
19 марта, 14:08

В Подмосковье рабочий пошёл справить нужду в лес и наткнулся на тайник ВСУ с гранатомётом

Mash: В Подмосковье рабочий обнаружил в лесу тайник ВСУ с гранатомётом

В Подмосковье рабочий случайным образом обнаружил тайник ВСУ, в котором были спрятаны гранатомёт и патроны. Сам мужчина рассказал, что ушёл справлять в лес нужду, когда наткнулся на неожиданную находку.

Тайник, найденный в лесу Подмосковья. Фото © Telegram / Mash

Тайник, найденный в лесу Подмосковья. Фото © Telegram / Mash

Как пишет Mash, находку мужчина обнаружил 15 марта. В тот день он красил деревья в московском СНТ «Лесная поляна», а когда отлучился ненадолго вглубь леса, то обнаружил «сюрприз». Находку он принёс к коллегам, а те вызвали службы.

По данным телеграм-канала, в найденной сумке находились гранатомёт «РПГ-22» и 98 пистолетных патронов. Все предметы были переданы полиции, а кинологи провели обыск в лесу. В настоящее время продолжаются поиски диверсанта.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии из Луганской Народной Республики совместно с представителями ФСБ обнаружили на территории региона тайник с американским оружием и боеприпасами. Всё найденное было передано в МВД для дальнейших разбирательств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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