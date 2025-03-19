Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 14:14

РФ вернула в собственность пять стратегических предприятий в 2024 году

Краснов: России вернули пять стратегических предприятий по искам Генпрокуратуры

В 2024 году прокуратура добилась возвращения России пяти стратегических предприятий, четыре из них находились под иностранным влиянием. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ГП с участием президента РФ Владимира Путина.

«По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем. Их собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, налоги в полной мере не платили», — подчеркнул Краснов.

По словам генпрокурора, собственники этих компаний изымали из оборота деньги и тратили их на свои нужды. В некоторых случаях за счёт этих средств происходило финансирование ВСУ. Краснов отметил, что это прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях.

Также он добавил, что всего через суд в пользу государства было обращено имущество стоимостью почти 2,4 триллиона рублей. В заключение генпрокурор поручил принимать меры реагирования и настоятельно призвал уполномоченные органы к эффективному управлению публичной собственностью. Это, по его словам, необходимо для обеспечения прозрачности и защиты интересов государства.

Генпрокуратура хочет изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»
Генпрокуратура хочет изъять компании бывших топ-менеджеров «Газпрома»

А ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ подала иск об устранении иностранного влияния и возвращении в государственную собственность предприятия группы компаний «Борец». По данным ГП, контроль над группой осуществляется гражданами Великобритании, Швеции и Израиля, связанными с бизнесом ЮКОСа, которые вывели холдинг из-под госконтроля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Игорь Краснов
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar