РФ вернула в собственность пять стратегических предприятий в 2024 году

В 2024 году прокуратура добилась возвращения России пяти стратегических предприятий, четыре из них находились под иностранным влиянием. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ГП с участием президента РФ Владимира Путина.

«По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем. Их собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, налоги в полной мере не платили», — подчеркнул Краснов.

По словам генпрокурора, собственники этих компаний изымали из оборота деньги и тратили их на свои нужды. В некоторых случаях за счёт этих средств происходило финансирование ВСУ. Краснов отметил, что это прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях.

Также он добавил, что всего через суд в пользу государства было обращено имущество стоимостью почти 2,4 триллиона рублей. В заключение генпрокурор поручил принимать меры реагирования и настоятельно призвал уполномоченные органы к эффективному управлению публичной собственностью. Это, по его словам, необходимо для обеспечения прозрачности и защиты интересов государства.