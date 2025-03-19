Помощник президента США по нацбезопасности Уолтц провёл беседу с коллегой из РФ
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Фото © ТАСС / AP / Saul Loeb
Между Вашингтоном и Москвой состоялась очередная беседа. Помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что провёл телефонный разговор с российским коллегой.
«Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — сказал Уолтц в Белом доме.
Он также отметил, что скоро проведёт беседу по телефону с должностными лицами на Украине. Других деталей он не привёл.
Ранее Уолтц сообщил, что политика бывшего президента США Джо Байдена по Украине могла развязать третью мировую войну. Стратегия администрации Байдена заключалась в поддержке без оглядки на временные рамки. Это фактически означало бесконечные боевые действия, которые могли перерасти в третью мировую войну.