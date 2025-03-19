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19 марта, 14:08

Помощник президента США по нацбезопасности Уолтц провёл беседу с коллегой из РФ

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Фото © ТАСС / AP / Saul Loeb

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Фото © ТАСС / AP / Saul Loeb

Между Вашингтоном и Москвой состоялась очередная беседа. Помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что провёл телефонный разговор с российским коллегой.

«Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — сказал Уолтц в Белом доме.

Он также отметил, что скоро проведёт беседу по телефону с должностными лицами на Украине. Других деталей он не привёл.

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Ранее Уолтц сообщил, что политика бывшего президента США Джо Байдена по Украине могла развязать третью мировую войну. Стратегия администрации Байдена заключалась в поддержке без оглядки на временные рамки. Это фактически означало бесконечные боевые действия, которые могли перерасти в третью мировую войну.

Алена Пенчугина
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