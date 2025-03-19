Помощник президента США по нацбезопасности Уолтц провёл беседу с коллегой из РФ

Между Вашингтоном и Москвой состоялась очередная беседа. Помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что провёл телефонный разговор с российским коллегой.

«Челночная дипломатия сложна, трудна, однако мы на всех уровнях двигаемся туда и обратно, добиваясь от обеих сторон прекращения огня и окончания этой войны», — сказал Уолтц в Белом доме.

Он также отметил, что скоро проведёт беседу по телефону с должностными лицами на Украине. Других деталей он не привёл.