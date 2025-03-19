Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 14:25

Lipton пошутил об отказе от персикового холодного чая

Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего персикового чая

Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего персикового чая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liptonicetea

Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего персикового чая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liptonicetea

Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего холодного чая со вкусом персика. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях организации.

Компания Lipton заявила, что прекращает производство персикового чая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liptonicetea

Компания Lipton заявила, что прекращает производство персикового чая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liptonicetea

В пресс-службе компании уведомили, что легендарный вкус снимается с производства, но может вернуться однажды. Однако позже Lipton опроверг информацию. Очевидно, это была новая меркетинговая стратегия.

«Вы дейсвительно думали, что он куда-то собирается?» — написали на странице Lipton в соцсетях.

«Вкусвилл» снял с продажи популярные пельмени из-за нарушений
«Вкусвилл» снял с продажи популярные пельмени из-за нарушений

Ранее в кремах La Roche-Posay нашли ядовитый канцероген, вызывающий рак. L'Oreal пришлось экстренно отзывать всю линейку в США, поскольку кремы загрязнены бензолом. Вот только в России его всё ещё можно купить без проблем. Средство продаётся в российских магазинах, при этом на официальном сайте La Roche-Posay указано, что оно уже снято с производства.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar