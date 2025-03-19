Lipton пошутил об отказе от персикового холодного чая
Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего персикового чая
Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего персикового чая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liptonicetea
Компания Lipton заявила, что прекращает производство своего холодного чая со вкусом персика. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях организации.
Компания Lipton заявила, что прекращает производство персикового чая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liptonicetea
В пресс-службе компании уведомили, что легендарный вкус снимается с производства, но может вернуться однажды. Однако позже Lipton опроверг информацию. Очевидно, это была новая меркетинговая стратегия.
«Вы дейсвительно думали, что он куда-то собирается?» — написали на странице Lipton в соцсетях.
Ранее в кремах La Roche-Posay нашли ядовитый канцероген, вызывающий рак. L'Oreal пришлось экстренно отзывать всю линейку в США, поскольку кремы загрязнены бензолом. Вот только в России его всё ещё можно купить без проблем. Средство продаётся в российских магазинах, при этом на официальном сайте La Roche-Posay указано, что оно уже снято с производства.