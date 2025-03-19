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Регион
19 марта, 14:30

В Госдуме предложили назначить Бабкину примадонной вместо Пугачёвой

Депутат Новичков предложил называть Бабкину примадонной росссийской эстрады

Певица Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС/ Сергей Фадеичев

Певица Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС/ Сергей Фадеичев

У артистки Аллы Пугачёвой предложили отнять звание примадонны российской эстрады. На это место есть более подходящий кандидат, заявили в Госдуме. Взамен уехавшей Пугачёвой примадонной может стать народная артистка и певица Надежда Бабкина, высказал предложение депутат Госдумы Николай Новичков

«Надежда Бабкина – самый достойный кандидат на звание примадонны российской эстрады. Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачёву – и понеслось»,заявил Новичков в интервью изданию «Абзац».

Напомним, что сегодня Бабкиной исполнилось 75 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул уникальный вклад артистки в сохранение и развитие традиций русской песни. Кроме того, Бабкина активно участвует в реализации патриотических, благотворительных инициатив.

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Полина Никифорова
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