В Госдуме предложили назначить Бабкину примадонной вместо Пугачёвой
Депутат Новичков предложил называть Бабкину примадонной росссийской эстрады
Певица Надежда Бабкина. Обложка © ТАСС/ Сергей Фадеичев
У артистки Аллы Пугачёвой предложили отнять звание примадонны российской эстрады. На это место есть более подходящий кандидат, заявили в Госдуме. Взамен уехавшей Пугачёвой примадонной может стать народная артистка и певица Надежда Бабкина, высказал предложение депутат Госдумы Николай Новичков
«Надежда Бабкина – самый достойный кандидат на звание примадонны российской эстрады. Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачёву – и понеслось», — заявил Новичков в интервью изданию «Абзац».
Напомним, что сегодня Бабкиной исполнилось 75 лет. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул уникальный вклад артистки в сохранение и развитие традиций русской песни. Кроме того, Бабкина активно участвует в реализации патриотических, благотворительных инициатив.