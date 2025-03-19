В Госдуме предложили назначить Бабкину примадонной вместо Пугачёвой

У артистки Аллы Пугачёвой предложили отнять звание примадонны российской эстрады. На это место есть более подходящий кандидат, заявили в Госдуме. Взамен уехавшей Пугачёвой примадонной может стать народная артистка и певица Надежда Бабкина, высказал предложение депутат Госдумы Николай Новичков

«Надежда Бабкина – самый достойный кандидат на звание примадонны российской эстрады. Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов. В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачёву – и понеслось», — заявил Новичков в интервью изданию «Абзац».