Концерн «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс «Крона»

Концерн «Калашников» представил макетные образцы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона». Об этом рассказали на сайте компании.

«Концерн «Калашников» представил заказчику полнофункциональные макетные образцы боевого модуля, двухдиапазонного радиолокационного комплекса и автоматизированного рабочего места командного пункта управления ЗРК ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона», — уточнили в пресс-службе.

Идея разработки нового комплекса возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотниками в зоне спецоперации. Об этом сообщил гендиректор концерна, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

В феврале на международной выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025 «Калашников» представлял экспортную версию комплекса — «Крону-Э». Она была разработана для защиты ключевых государственных объектов, городской инфраструктуры, стратегически важных сооружений, а также специальных грузов в местах их хранения от ударов средств воздушного нападения. Основными целями оружия являются дроны среднего класса.