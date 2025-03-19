«Много умерло пожилых, я и не считала»: Стало известно о гибели людей от голода под Курском

Спасённая из Суджанского района Курской области пенсионерка рассказала, как её соседки погибали от холода и голода во время оккупации. Она помогала 89-летней жительнице топить печь и приносила еду. Однако та скончалась из-за обрушения кухни в собственном доме.

«Февраль холодный был, думаю, я ей растоплю хоть. А она, бедненькая, не слышала совершенно ничего. «Мне бы хоть три картошеньки», — говорит. <...> Ой, много там умерло пожилых, я и не считала», — рассказала эвакуированная пенсионерка в интервью для ТАСС.

Погибшую пенсионерку похоронили прямо в огороде, за сараем. Другая пожилая жительница умерла «то ли от холода, то ли от голода», ещё одна — из-за обострившихся проблем со здоровьем.