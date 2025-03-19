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19 марта, 15:01

Стас Михайлов зажёг с мамой на её юбилее в Сочи

Стас Михайлов станцевал с мамой в её день рождения

Стас Михайлов с матерью Людмилой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stas_mihailoff

Стас Михайлов с матерью Людмилой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stas_mihailoff

Певец Стас Михайлов опубликовал редкое фото, на котором он запечатлён вместе со своей матерью. Людмиле Васильевной, которая живёт с мужем в Сочи, исполнилось 80 лет.

Стас Михайлов танцует вместе с матерью на её дне рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stas_mihailoff

«С днём рождения, любимая мамочка», — написал исполнитель.

Поклонники музыканта бурно отреагировали на публикацию в социальных сетях артиста, пожелав его матери долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также поблагодарили за рождение такого талантливого и благодарного сына.

Также Михайлов поделился кадрами с празднования, на которых видно, как он танцует с мамой под музыку народного ансамбля. Вскоре к ним присоединился и отец артиста, Владимир.

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А ранее Life.ru рассказал, как удивительный подарок преподнесли певице Валерии. Баннер, посвящённый российской звезде, у которой не так давно состоялся релиз нового сингла, в честь 8 Марта появился в центре Нью-Йорка.

Мария Любицкая
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