Стас Михайлов зажёг с мамой на её юбилее в Сочи

Певец Стас Михайлов опубликовал редкое фото, на котором он запечатлён вместе со своей матерью. Людмиле Васильевной, которая живёт с мужем в Сочи, исполнилось 80 лет.

Стас Михайлов танцует вместе с матерью на её дне рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stas_mihailoff

«С днём рождения, любимая мамочка», — написал исполнитель.

Поклонники музыканта бурно отреагировали на публикацию в социальных сетях артиста, пожелав его матери долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также поблагодарили за рождение такого талантливого и благодарного сына.

Также Михайлов поделился кадрами с празднования, на которых видно, как он танцует с мамой под музыку народного ансамбля. Вскоре к ним присоединился и отец артиста, Владимир.