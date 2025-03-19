Стас Михайлов зажёг с мамой на её юбилее в Сочи
Стас Михайлов станцевал с мамой в её день рождения
Стас Михайлов с матерью Людмилой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stas_mihailoff
Певец Стас Михайлов опубликовал редкое фото, на котором он запечатлён вместе со своей матерью. Людмиле Васильевной, которая живёт с мужем в Сочи, исполнилось 80 лет.
Стас Михайлов танцует вместе с матерью на её дне рождения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / stas_mihailoff
«С днём рождения, любимая мамочка», — написал исполнитель.
Поклонники музыканта бурно отреагировали на публикацию в социальных сетях артиста, пожелав его матери долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также поблагодарили за рождение такого талантливого и благодарного сына.
Также Михайлов поделился кадрами с празднования, на которых видно, как он танцует с мамой под музыку народного ансамбля. Вскоре к ним присоединился и отец артиста, Владимир.
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