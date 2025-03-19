«В попытках восстановиться»: Молодая невеста Лепса внезапно оказалась под капельницей
Молодая невеста Лепса оказалась под капельницей из-за плохого самочувствия
Молодая невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, столкнулась с проблемами со здоровьем и оказалась под капельницей. Она поделилась своими переживаниями в социальных сетях.
В своём блоге 19-летняя Аврора рассказала о недомогании, опубликовав фотографию с грустным выражением лица из больничной палаты. Хотя ей поставили капельницу, девушка предпочла не раскрывать свой диагноз.
Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba
«В попытках восстановиться», — подписала снимок невеста Лепса.
Стоит отметить, что в настоящее время Аврора находится в Британии, куда Лепсу запрещён въезд из-за санкций. Избранница артиста уехала за границу для учёбы.
Напомним, 62-летний Лепс планирует жениться на Авроре Кибе этим летом. Музыкант готов завести с молодой возлюбленной троих детей. Кстати, сама девушка недавно призналась, что хочет подарить своей матери внучку.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps