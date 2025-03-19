«В попытках восстановиться»: Молодая невеста Лепса внезапно оказалась под капельницей

Молодая невеста певца Григория Лепса, Аврора Киба, столкнулась с проблемами со здоровьем и оказалась под капельницей. Она поделилась своими переживаниями в социальных сетях.

В своём блоге 19-летняя Аврора рассказала о недомогании, опубликовав фотографию с грустным выражением лица из больничной палаты. Хотя ей поставили капельницу, девушка предпочла не раскрывать свой диагноз.

Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

«В попытках восстановиться», — подписала снимок невеста Лепса.