Начался телефонный разговор Трампа с Зеленским

В Белом доме сообщили, что американский президент начал телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленский. Об этом написал в соцсетях замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Напомним, ранее состоялся важный телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и американского президента. Политики проговорили несколько часов, в ходе которых затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений и Украину. Путин заявил Трампу, что основным условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения путём дипломатии должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.