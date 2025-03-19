Разговор Путина и Трампа
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Регион
19 марта, 14:52

Начался телефонный разговор Трампа с Зеленским

Белый дом: Разговор Трампа с Зеленским уже идёт

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В Белом доме сообщили, что американский президент начал телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленский. Об этом написал в соцсетях замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Напомним, ранее состоялся важный телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и американского президента. Политики проговорили несколько часов, в ходе которых затронули ключевые вопросы нормализации двусторонних отношений и Украину. Путин заявил Трампу, что основным условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения путём дипломатии должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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Оксана Попова
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