Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 15:48

Из освобождённого Суджанского района вывезли уже 525 человек

МЧС: Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек

С 12 марта из Суджанского района Курской области были эвакуированы 525 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, опубликовав трогательное видео со спасёнными.

Из Суджанского района Курской области были эвакуированы 525 человек. Видео © VK / МЧС России

«В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6 500 человек», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Психологи работают ежедневно, оказывая необходимую помощь. С августа прошлого года в регион доставлено 7 700 тонн гуманитарного груза.

Священник, оставшийся без монастыря, помогал эвакуировать людей и готовил еду для военных под Курском
Священник, оставшийся без монастыря, помогал эвакуировать людей и готовил еду для военных под Курском

Ранее пенсионерка из Курской области рассказала о гибели пожилых от голода и холода во время оккупации ВСУ. Сама женщина помогала 89-летней жительнице топить печь и приносила еду. Однако та, увы, скончалась.

Обложка ©

VK / МЧС России

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • МЧС России
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar