Из освобождённого Суджанского района вывезли уже 525 человек
МЧС: Из Суджанского района Курской области эвакуировали 525 человек
С 12 марта из Суджанского района Курской области были эвакуированы 525 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, опубликовав трогательное видео со спасёнными.
Из Суджанского района Курской области были эвакуированы 525 человек. Видео © VK / МЧС России
«В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6 500 человек», — уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Психологи работают ежедневно, оказывая необходимую помощь. С августа прошлого года в регион доставлено 7 700 тонн гуманитарного груза.
Ранее пенсионерка из Курской области рассказала о гибели пожилых от голода и холода во время оккупации ВСУ. Сама женщина помогала 89-летней жительнице топить печь и приносила еду. Однако та, увы, скончалась.
VK / МЧС России