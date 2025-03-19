Из освобождённого Суджанского района вывезли уже 525 человек

С 12 марта из Суджанского района Курской области были эвакуированы 525 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, опубликовав трогательное видео со спасёнными.

Из Суджанского района Курской области были эвакуированы 525 человек. Видео © VK / МЧС России

«В 67 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 6 500 человек», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Психологи работают ежедневно, оказывая необходимую помощь. С августа прошлого года в регион доставлено 7 700 тонн гуманитарного груза.