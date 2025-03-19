Стала известна роль американских F-16 в Сумской области

Американские истребители F-16 Вооружённых сил Украины (ВСУ) часто пролетают над Сумской областью Украины. Они выполняют роль охотников на российскую авиацию. Однако им приходится держаться на расстоянии, чтобы не стать жертвами лётчиков ВС РФ.

«Истребители выполняют роль охотников на нашу авиацию. Но при этом они держатся на удалении и летят на крайне низких высотах, чтобы самим не стать жертвой наших пилотов», — рассказали в телеграм-канале «Архангел спецназа».

Пока что ВСУ не используют американские истребители для сброса бомб. Они эксплуатируют для таких целей самолёты советского производства. Однако их вооружили ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120B/С или AIM-9X Sidewinder.