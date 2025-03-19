Россиянин отомстил экс-любовнице за шантаж, слив её интимные видео и фото

Житель. Уфы решил отомстить бывшей любовнице за шантаж, выложив её интимные видео и фото в сторис в Telegram. В результате на мужчину завели уголовное дело за распространение личных фотографий, сообщает SHOT.

36-летний Георгий, который выложил интимные фото экс-любовницы. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 36-летний Георгий, будучи в браке, около четырёх лет, крутил на стороне роман с 40-летней Альбиной. Любовница часто присылала интимные фотографии и даже записывала видео с ним. Однако мужчина решил вернуться к жене и прекратить тайную связь, с чем не была согласна Альбина.

Любовница Альбина. Фото © SHOT

Сначала бывшая любовница угрожала Георгию заявлением за изнасилование, позже потребовала деньги за молчание, а после и вовсе предложила секс по расписке. Однако мужчина на все предложения ответил отказом. Перед расставанием он также не забыл выложить в Сеть все интимные фотографии и видео с Альбиной. Женщина написала заявление в полицию.

По словам Георгия, после этого к нему в квартиру пришли мужчины в масках. Они избили его, скрутили и увезли в участок. Там пострадавший заявил, что личные фотографии он постил только в привате, у Альбины, по его словам, был на это фетиш. На Георгия завели уголовное дело. В ответ он написал заявление на полицию за побои, а на бывшую любовницу — за клевету.