«Хорошо, что в трусах»: Экс-депутат Рады оценил появление Мосийчука* в дырявом нижнем белье

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* мог появиться в эфире в дырявых трусах по чистой случайности, либо это «проделки» офиса Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил бывший депутат Рады Олег Царёв.

Я очень часто записываю видео, у меня могут дети пройти сзади или супруга. Слава богу, пока все были одеты, но всякое могло быть. Поэтому, ну да, и правда, всякое случается. Там Игорь Мосийчук* в трусах. Ну хорошо, что в трусах. Но они вот, видите, с дырками. Хотя, с другой стороны, есть джинсы с дырками, и они стоят дороже, чем без дырок. Так что можно сказать, что у него особо модные трусы. Олег Царёв Экс-депутат Верховной рады

Бывший нардеп отметил, что не видит в этом никакой большой проблемы. По его словам, возможно, в офисе Зеленского поставили задачу дискредитировать всех политиков, критикующих главу киевского режима. Кроме того, появление Мосийчука* в трусах могло быть сгенерировано ИИ. Однако политик считает, что нейросеть не дотягивает, так как в таком случае у человека не совпадают движения губ, мимика. В этом случае видео, скорее всего, настоящее, дополнил Царёв.

Момент на трансляции с экс-нардепом Игорем Мосийчуком*. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Также политик обратил внимание на то, что в оригинальном видео отсутствует начало передачи, хотя обычно оно всегда есть. По словам Царёва, в любом случае это может быть и дефектом, и случайностью. Но экс-депутат Рады призвал не обращать внимания на сложившуюся ситуацию.

«Мы подсмотрели трусы Игоря Васильевича*. Ну драные, что делать. Хуже было бы, если бы он был без них. Без трусов хуже точно. Причём в этом случае неизвестно, кто больше бы пострадал — зрители, которые бы это увидели, или Игорь Мосийчук*», — подытожил собеседник Life.ru.

Напомним, ранее скандально известный экс-депутат Рады Игорь Мосийчук* появился в эфире в дырявых трусах. Пользователи заподозрили, что данный отрывок был изменён при помощи дипфейка. Сам Мосийчук* обвинил офис Зеленского в его создании. Экс-нардеп выразил недовольство по поводу распространения этой записи и призвал к расследованию обстоятельств её появления.