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Регион
19 марта, 18:22

«Братская дружба»: Кадыров посетил ОАЭ по приглашению президента страны

Кадыров посетил ОАЭ по приглашению лидера страны и принял участие в ифтаре

Мухаммед бен Зайда Аль Нахайян и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram/ Kadyrov_95

Мухаммед бен Зайда Аль Нахайян и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram/ Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению президента страны Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна. Чеченский лидер принял участие в ифтаре — вечернем приёме пищи во время рамадана.

«Шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян оказал мне очень тёплый и высокий приём. Для меня каждая встреча с ним — это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином, чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение. Я безмерно горд нашей братской дружбой», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Ранее Кадыров присвоил звание героя Чечни восьмерым бойцам СВО. Глава республики отметил, что звание ребята смогли получить «потом и кровью, самоотверженной службой на передовой и беззаветной преданностью Отечеству».

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Полина Никифорова
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