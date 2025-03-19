«Братская дружба»: Кадыров посетил ОАЭ по приглашению президента страны
Кадыров посетил ОАЭ по приглашению лидера страны и принял участие в ифтаре
Мухаммед бен Зайда Аль Нахайян и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram/ Kadyrov_95
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению президента страны Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна. Чеченский лидер принял участие в ифтаре — вечернем приёме пищи во время рамадана.
«Шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян оказал мне очень тёплый и высокий приём. Для меня каждая встреча с ним — это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином, чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение. Я безмерно горд нашей братской дружбой», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Ранее Кадыров присвоил звание героя Чечни восьмерым бойцам СВО. Глава республики отметил, что звание ребята смогли получить «потом и кровью, самоотверженной службой на передовой и беззаветной преданностью Отечеству».