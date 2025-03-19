«Братская дружба»: Кадыров посетил ОАЭ по приглашению президента страны

«Шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян оказал мне очень тёплый и высокий приём. Для меня каждая встреча с ним — это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином, чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение. Я безмерно горд нашей братской дружбой», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.