В России с 1 апреля изменятся правила призыва в армию
«ПГ»: С 1 апреля в России вступают в силу новые правила набора в армию по призыву
С 1 апреля в России вступают в силу новые правила набора в армию по призыву. В частности, призывников, которых не успели отправить в военную часть весной, будут направлять туда в течение осени, сообщает «Парламентская газета».
Среди других нововведений в правилах призыва в армию упоминаются запуск единого реестра призывников, расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, а также более активное использование электронных повесток.
А ранее в Госдуме объяснили суть нового закона о защитниках Курской области. Как отметил депутат Алексей Говырин, военные, которые принимали участие в отражении атак ВСУ на Курскую область, получат статус ветерана боевых действий. По словам парламентария, под действие закона также подпадают силовики, которые выполняли боевые задачи в приграничных районах.
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