В России с 1 апреля изменятся правила призыва в армию

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила набора в армию по призыву. В частности, призывников, которых не успели отправить в военную часть весной, будут направлять туда в течение осени, сообщает «Парламентская газета».

Среди других нововведений в правилах призыва в армию упоминаются запуск единого реестра призывников, расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, а также более активное использование электронных повесток.