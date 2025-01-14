Юную россиянку отказались отправлять на СВО

18-летняя девушка из Новосибирска решила поддержать своего отца и брата, которые служат в зоне специальной военной операции, и выполнить свой патриотический долг. Она захотела заключить контракт с российским военным ведомством, учитывая, что учится на медика, и эта профессия сейчас очень востребована. Однако представители оборонного ведомства посчитали, что её квалификации недостаточно, так как она учится только на первом курсе. Несмотря на поданные документы, ей было отказано.

«Я хотела отправиться на СВО сразу после окончания учебного года и работать там медиком, но мне отказали из-за отсутствия высшего образования. Мой отец и брат служат в СВО, и я мечтала быть рядом с ними», — рассказала жительница Новосибирска Елена М. в интервью Сиб.фм.

Тем не менее, девушка не собирается сдаваться. Она планирует помочь в тылу, организовав гуманитарную помощь для подразделения, где служат ее отец и брат. Елена хочет внести свой вклад в общую победу.