Сухогруз сорвался с причала в Ленобласти и движется к Большому Обуховскому мосту

Пришвартованный сухогруз «Светлый-22» сорвало с причала в Ленобласти, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным Mash на Мойке, судно несёт в сторону Большого Обуховского моста.

«К месту происшествия направлены спасательные службы», — говорится в сообщении надзорного органа.

Корабль пришёл в движение из-за перемещения льда в посёлке им. Свердлова. По факту инцидента организована проверка.