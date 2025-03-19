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19 марта, 20:19

Сухогруз сорвался с причала в Ленобласти и движется к Большому Обуховскому мосту

Cухогруз «Светлый-22». Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Cухогруз «Светлый-22». Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Пришвартованный сухогруз «Светлый-22» сорвало с причала в Ленобласти, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным Mash на Мойке, судно несёт в сторону Большого Обуховского моста.

«К месту происшествия направлены спасательные службы», — говорится в сообщении надзорного органа.

Корабль пришёл в движение из-за перемещения льда в посёлке им. Свердлова. По факту инцидента организована проверка.

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Тимур Хингеев
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