Сухогруз сорвался с причала в Ленобласти и движется к Большому Обуховскому мосту
Cухогруз «Светлый-22». Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
Пришвартованный сухогруз «Светлый-22» сорвало с причала в Ленобласти, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным Mash на Мойке, судно несёт в сторону Большого Обуховского моста.
«К месту происшествия направлены спасательные службы», — говорится в сообщении надзорного органа.
Корабль пришёл в движение из-за перемещения льда в посёлке им. Свердлова. По факту инцидента организована проверка.
Ранее стало известно, что российский капитан грузового судна Solong, которое столкнулось с танкером под американским флагом в Северном море, предстал перед судом. Его обвиняют в непредумышленном убийстве из-за халатности.