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19 марта, 22:16

Суд обязал экс-глав Корпорации развития Курской области вернуть 4,1 млрд рублей

Курский суд принял решение о взыскании более 4,1 миллиарда рублей с бывших руководителей Корпорации развития Курской области и ряда связанных с ними организаций. Иск подавала Генеральная прокуратура России, которая потребовала вернуть средства, выделенные из федерального бюджета на возведение оборонительных сооружений. Надзорный орган посчитал, что эти деньги были незаконно присвоены в ходе исполнения госконтрактов.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Служители Фемиды поддержали требования прокуратуры. Также с ответчиков взыскана госпошлина в размере 900 тысяч рублей.

«Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей», — рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.

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Уголовное дело в связи с мошенничеством при производстве и поставке «зубов дракона» для установки фортификационных линий было возбуждено в Курской области 12 марта. По данным МВД, фигуранты поставили «зубы дракона» плохого качества. Их прочность оказалась вдвое ниже затребованной.

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Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Антон Голыбин
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