В Курской области возбудили дело из-за мошенничества на фортификациях на 156 млн

МВД возбудило уголовное дело в связи с мошенничеством на сумму в 156 миллионов рублей при производстве поставке «зубов дракона» (бетонных пирамид) для установки фортификационных линий в Курской области. Под подозрением находятся руководители «Корпорации развития Курской области» и ещё двух коммерческих организаций, сообщила спикер ведомства внутренних дел Ирина Волк.