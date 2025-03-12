В Курской области возбудили дело из-за мошенничества на фортификациях на 156 млн
МВД возбудило уголовное дело в связи с мошенничеством на сумму в 156 миллионов рублей при производстве поставке «зубов дракона» (бетонных пирамид) для установки фортификационных линий в Курской области. Под подозрением находятся руководители «Корпорации развития Курской области» и ещё двух коммерческих организаций, сообщила спикер ведомства внутренних дел Ирина Волк.
«Следователем следственного управления УМВД России по Курской области по материалам оперативных мероприятий регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В мошенничестве подозреваются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и ещё двух коммерческих организаций», — говорится в телеграм-канале официального представителя МВД.
По словам Волк, выступающие фигурантами дела ответственные организации поставили «зубы дракона» плохого качества. Их прочность оказалась вдвое ниже требований, что подтвердила проведённая в рамках следствия строительно-техническая экспертиза.
Напомним, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил «Корпорацию развития» в саботаже работ по созданию фортификаций на границе региона. В результате в отношении организации возбудили ряд уголовных дел, а её руководителей арестовали: в конце декабря гендиректора Владимира Лукина поместили под стражу на два месяца, обвинив в растрате 173 миллионов рублей; 9 декабря замдиректора «Корпорации» по финансам Игорь Грабина отправили в СИЗО. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с качеством изготовленных для Курской области «зубов дракона».
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