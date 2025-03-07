В курском приграничье завели уголовное дело после экспертизы качества «зубов дракона»

В Курской области завели уголовное дело по результатам экспертизы качества «зубов дракона». Заказчиком работ по их установке выступала «Корпорация развития Курской области» (КРКО), фигурирующая и в других делах. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке «зубов дракона» была «Корпорация развития Курской области». Заведено уголовное дело», — уточнили в агентстве.

Качество пирамид проверили компетентные органы, которые остались недовольны Корпорацией. В феврале 2025 года в пресс-службе судов региона сообщалось, что организация выступает ответчиком в тринадцати гражданских делах в региональном арбитражном суде. Дела рассматриваются в установленном законом порядке, а истцами по данным делам выступает не только региональная прокуратура, но и различные структуры и организации.