В курском приграничье завели уголовное дело после экспертизы качества «зубов дракона»
В Курской области завели уголовное дело по результатам экспертизы качества «зубов дракона». Заказчиком работ по их установке выступала «Корпорация развития Курской области» (КРКО), фигурирующая и в других делах. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Заказчиком работ по установке «зубов дракона» была «Корпорация развития Курской области». Заведено уголовное дело», — уточнили в агентстве.
Качество пирамид проверили компетентные органы, которые остались недовольны Корпорацией. В феврале 2025 года в пресс-службе судов региона сообщалось, что организация выступает ответчиком в тринадцати гражданских делах в региональном арбитражном суде. Дела рассматриваются в установленном законом порядке, а истцами по данным делам выступает не только региональная прокуратура, но и различные структуры и организации.
«Зубы дракона» — это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона, предназначенные для защиты от бронетехники. Эти укрепления обычно имеют форму острых или заостренных препятствий, которые могут быть установлены на поле боя для замедления или остановки движения вражеских танков и другой техники.
Ранее временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство действиями «Корпорации развития», обвинив её в саботаже. В отношении «Корпорации развития Курской области» возбуждено несколько уголовных дел, и её руководители находятся под стражей. В конце декабря гендиректора Корпорации Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин.
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