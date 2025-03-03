«Прямой саботаж»: У Хинштейна возникли вопросы к новому руководству «Корпорации развития»
Хинштейн обвинил в саботаже его решений «Корпорацию развития Курской области»
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство действиями «Корпорации развития», обвинив её в саботаже. Свои претензии он высказал во время заседания регионального правительства.
В отношении «Корпорации развития Курской области» возбуждено несколько уголовных дел, и её руководители находятся под стражей. Ранее Хинштейн решил приостановить работы по комплексному развитию территории в Железногорске, которые осуществляет данная организация. Это также затрагивает строительство многоэтажного жилого дома в лесопарковой зоне, которую жители используют для отдыха. Однако руководство корпорации отказалось выполнять решение Хинштейна.
«Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручениям главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении», — сказал врио главы региона.
Он обратился к местным жителям Железногорска, сообщив, что строительные работы в городе будут отложены на время разбирательств. Он также отдал поручение врио министра имущества Курской области Дмитрию Савину о принятии всех необходимых процессуально-правовых решений. Кроме того, Хинштейн отметил, что ждёт объяснений от нынешнего руководства организации.
Напомним, в конце декабря гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. До этого, 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин. Также суд города Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой. В конце января стало известно, что Генпрокуратура РФ требует 3,2 млрд с руководства «Корпорации развития Курской области».