«Прямой саботаж»: У Хинштейна возникли вопросы к новому руководству «Корпорации развития»

Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство действиями «Корпорации развития», обвинив её в саботаже. Свои претензии он высказал во время заседания регионального правительства.

В отношении «Корпорации развития Курской области» возбуждено несколько уголовных дел, и её руководители находятся под стражей. Ранее Хинштейн решил приостановить работы по комплексному развитию территории в Железногорске, которые осуществляет данная организация. Это также затрагивает строительство многоэтажного жилого дома в лесопарковой зоне, которую жители используют для отдыха. Однако руководство корпорации отказалось выполнять решение Хинштейна.

«Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручениям главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении», — сказал врио главы региона.