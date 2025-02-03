Ущерб 800 млн: Курские чиновники попались на новом нарушении закона
В Курской области возбудили дело о превышении полномочий при постройке 37 ФАПов
В Курской области возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий во время строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании правительства региона.
За строительство отвечало АО «Корпорация развития Курской области», руководящий состав которого ранее обвинили в причинении ущерба региональному бюджету при постройке фортификаций на сумму около 800 млн рублей.
В новом уголовном деле фигурируют фамилии из Министерства строительства Курской области, Управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области».
По словам Хинштейна, подозреваемые в 2024 году подписали бумаги о том, что 37 ФАПов построены и полностью готовы к работе, хотя они на тот момент ещё строились. Из-за этого пункты не смогли получить лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Ранее в Курской области арестовали бизнесмена, который подозревается в хищении более 43,5 миллиона рублей, предназначенных для постройки оборонительных редутов в регионе. Предприниматель был заключён под стражу на два месяца.
Напомним, в конце декабря гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. До этого, 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин. Также суд города Иваново вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой, которую подозревают в мошенничестве. В конце января стало известно, что Генпрокуратура РФ требует 3,2 млрд с руководства «Корпорации развития Курской области».
ТАСС / Илья Московец