Ущерб 800 млн: Курские чиновники попались на новом нарушении закона

В Курской области возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий во время строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании правительства региона.

За строительство отвечало АО «Корпорация развития Курской области», руководящий состав которого ранее обвинили в причинении ущерба региональному бюджету при постройке фортификаций на сумму около 800 млн рублей.

В новом уголовном деле фигурируют фамилии из Министерства строительства Курской области, Управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области».

По словам Хинштейна, подозреваемые в 2024 году подписали бумаги о том, что 37 ФАПов построены и полностью готовы к работе, хотя они на тот момент ещё строились. Из-за этого пункты не смогли получить лицензии на осуществление медицинской деятельности.