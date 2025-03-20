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20 марта, 01:08

Надежда Бабкина получила от Следкома РФ медаль «За высокую гражданственность»

Народная артистка России Надежда Бабкина удостоена медали Следственного комитета РФ «За высокую гражданственность». Награду приурочили к 75-летнему юбилею певицы.

Торжественное вручение состоялось в Московском государственном академическом театре «Русская песня», где проходил юбилейный вечер Бабкиной. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина награду вручил руководитель управления общественно-политической работы ведомства Сергей Петров.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бабкина Надежда Георгиевна награждена медалью «За высокую гражданственность», — озвучил он со сцены.

Бастрыкин в своей телеграмме подчеркнул огромный вклад Бабкиной в развитие культуры и искусства России. Он отметил её неутомимый труд и оптимизм, которые позволяют артистке сохранять молодость души и щедрость таланта на протяжении многих лет.

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Ранее Бабкина раскрыла Life.ru свой секрет молодости. Главное — заниматься любимым делом, которое доставляет удовольствие и драйв, призналась народная артистка.

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Telegram / Театр «Русская песня»

Антон Голыбин
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