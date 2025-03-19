«Немало усилий»: Юбилярша Надежда Бабкина раскрыла Life.ru секрет молодости

На здоровье и внешность нужно затрачивать немало усилий, терпеть неудобство, ограничения и дискомфорт, ведь не все косметические процедуры и диеты доставляют удовольствие. Но я уверена, что настоящая женщина в любых обстоятельствах должна оставаться женщиной.