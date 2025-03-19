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19 марта, 16:58

«Немало усилий»: Юбилярша Надежда Бабкина раскрыла Life.ru секрет молодости

Бабкина: Никакого секрета молодости нет, просто нужно заниматься любимым делом

Главный секрет молодости 75-летней народной артистки России Надежды Бабкиной заключается в любимом деле, которое доставляет ей удовольствие и драйв. А вот за внешностью нужен особый уход, подчеркнула певица в беседе с Life.ru.

На здоровье и внешность нужно затрачивать немало усилий, терпеть неудобство, ограничения и дискомфорт, ведь не все косметические процедуры и диеты доставляют удовольствие. Но я уверена, что настоящая женщина в любых обстоятельствах должна оставаться женщиной.

Надежда Бабкина

Народная артистка России, певица

На здоровье и внешность нужно затрачивать немало усилий, терпеть неудобство, ограничения и дискомфорт, ведь не все косметические процедуры и диеты доставляют удовольствие. Но я уверена, что настоящая женщина в любых обстоятельствах должна оставаться женщиной.
На здоровье и внешность нужно затрачивать немало усилий, терпеть неудобство, ограничения и дискомфорт, ведь не все косметические процедуры и диеты доставляют удовольствие. Но я уверена, что настоящая женщина в любых обстоятельствах должна оставаться женщиной.

Артистка отметила, что важно преодолевать свою лень и безволие, а также противостоять трудностям. Она подчеркнула, что нельзя «плевать на себя» и опускать руки. Всегда следует подкреплять свое желание действиями.

Напомним, что сегодня Надежда Бабкина отмечает своё 75-летие. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин, отметив вклад артистки в сохранение русской песни. В Госдуме уже предложили назначить Бабкину новой «примадонной российской эстрады» взамен уехавшей Аллы Пугачёвой.

Бог им судья: Бабкина в свой день рождения ёмко высказалась об уехавших из России артистах
Бог им судья: Бабкина в свой день рождения ёмко высказалась об уехавших из России артистах
Обложка ©

ТАСС / Максим Константинов

Ольга Годуненко
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