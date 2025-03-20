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20 марта, 03:29

Спешить не стоит: Финансист объяснил, что делать с долларами на фоне укрепления рубля

Экономист Бадалов: Россиянам не стоит спешить с обменом долларов на рубли

Доллар серьёзно сдаёт позиции по отношению к российской нацвалюте: сейчас его курс составляет около 83 рублей. Впрочем, спешно избавляться от «вечнозелёных» на этом фоне не стоит, предупредил экономист Лазарь Бадалов.

«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — всё может очень быстро измениться», — отметил финансист в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, одна из причин укрепления рубля — значительное сокращение импорта и снижение спроса на иностранную валюту. При этом экспортные поступления остаются стабильными, что поддерживает рубль. Также свою роль играют ожидания относительно возможного смягчения санкций, которые вселяют в инвесторов оптимизм.

Бадалов выразил уверенность, что нынешний курс — временная история, так как слухи о снятии ограничений могут не оправдаться. Также экономист призвал не скупать доллары по причине сравнительно низкой доходности.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тимур Хингеев
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