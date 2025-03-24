Пытался убить Ельцина и работал дворником: Организатор покушения на первого президента РФ бесследно исчез

Организатор покушения на первого президента России Бориса Ельцина с диагнозом «шизофрения» Иван Кислов работал дворником в детском саду Хабаровского края после освобождения из спецбольницы. По иронии судьбы именно им мужчина назвался и в 1993-м, когда его задержали с ножом на крыше здания администрации главы государства на Старой площади. Как выяснил SHOT, в настоящий момент местонахождение Кислова неизвестно.

Telegram-канал напомнил, что в начале 1993 года Кислов приехал в Москву из Хабаровска, где планировал организовать покушение на Бориса Ельцина, чтобы «отомстить за распад СССР». Для этого он подготовил два самодельных взрывных устройства со свинцовыми шариками, однако СВУ намокли и привести их в действие стало невозможно. Тогда Кислов решил устроить покушение при помощи перочинного ножика. Несколько дней террорист высматривал правительственные здания в столице, а затем узнал, где проживает президент.

27 января Кислов поднялся по строительным лесам на чердак одного из правительственных зданий и засел в засаде. Однако он ждал напрасно: в тот момент Борис Ельцин находился с рабочим визитом в Индии. Вскоре «дворника» обнаружили сотрудники охраны. Он попытался выдать себя за местного рабочего, но ему не поверили. Так как при себе у Кислова было военное удостоверение, его передали в военную прокуратуру. На допросе задержанный признался в планировании покушения, и его отправили на лечение в Хабаровскую спецбольницу, где мужчина провёл 12 лет. В 2006 году сторонник СССР вышел на свободу.

Снимок из архивного дела о покушении на Бориса Ельцина. Фото © SHOT

SHOT стало известно, что в 2020 году мужчина устроился дворником в хабаровский детсад № 184 с месячным доходом до шести тысяч рублей. Однако в учреждении сообщили, что сейчас такой человек у них не работает. При этом в 2023-м шизофреник открыл счёт в одном из банков для начисления пенсии, и на этом следы теряются. Его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, но место, где 66-летний Иван Кислов проживает, неизвестно.

Снимок из архивного дела о покушении на Бориса Ельцина. Фото © SHOT