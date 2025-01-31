«ЦРУ является террористической организацией, потому что исповедует одно — если им не нравится какой-то руководитель страны, они действуют двумя способами. Если Майдан по украинскому сценарию не получается, то ЦРУ идёт на убийство. Как начинали с Фиделя Кастро (председатель госсовета Кубы — Life.ru) — с его отравленной сигарой», — пояснил Гончаров в интервью NEWS.ru .

У бывшего американского лидера Джо Байдена были все предпосылки для того, чтобы попытаться убрать Путина со своего пути или же надавить на него. Гончаров заявил, что для США было бы выгоднее, если бы у власти в России стояли политики похожие на Михаила Горбачёва или Бориса Ельцина. Он также отметил, что у России одна из лучших служб охраны президента в мире, поэтому все покушения «были бы пресечены в самом зародыше».